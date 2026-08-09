Warum die Austria so viele Gesichter zeigt

Die Saison ist noch jung, dennoch hat die Austria schon viele Gesichter gezeigt. Und das darf man ruhig wörtlich nehmen. 23 verschiedene Spieler hat Trainer Stephan Helm in den bisherigen fünf Pflichtspielen bereits eingesetzt – aus Überzeugung. Man darf gespannt sein, welche Spieler er am Sonntag im Hit gegen Meister LASK aufs Feld schickt (19 Uhr/live auf Sky).

Dabei darf man auch gespannt sein, welches Gesicht die Austria als Mannschaft zeigt. Auch da hat es schon verschiedene gegeben. Während man international mit dem 2:1-Auswärtssieg gegen Beitar Jerusalem zuletzt überraschen konnte, legte man in der Liga bekanntlich einen Fehlstart hin: 0:3 gegen den WAC. Das Rotationsprinzip Das Rotieren ist des Helms Lust in dieser Saison – und das aus Überzeugung. „So lange die Phase dauern wird, dass wir doppelt spielen, werden wir auf unserem eingeschlagenen Weg bleiben“, kündigt Helm an. Heißt: So lange die Veilchen international dabei sind, wird weiter rotiert. Die Erklärung des Trainers folgt sogleich: „Die Erkenntnisse aus den letzten Jahren haben ergeben, dass es besser ist, möglichst frische Spieler auf dem Platz zu haben. Da geht es auch oft um den Kopf, nicht nur um das physiologische.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH / GEORG HOCHMUTH Austria-Trainer Stephan Helm

Mit Ausnahme der 0:3-Niederlage gegen den WAC hat das Rotationsprinzip auch gut funktioniert bisher. Helm hat nie zwei Mal hintereinander die gleiche Startelf aufs Feld geschickt. Er nahm einmal sieben Änderungen vor, einmal sogar neun, dann fünf und noch einmal sieben.