Austria: Wichtige Erkenntnisse und News vom Transfermarkt

Mit durchwegs zufriedenen Gesichtern kehrten die Austrianer am Freitag aus Rumänien nach Hause. Der 2:1-Erfolg gegen Beitar Jerusalem im Hinspiel von Q3 in der Conference League war nach dem 0:3-Fehlstart gegen den WAC in der Bundesliga Balsam auf der violetten Seele. Die beiden Youngsters Vasilije Markovic (18) und Sanel Saljic (20) haben mit ihren Traumtoren das Spiel gedreht und die Türe zum Play-off geöffnet. Vor dem Rückspiel am Donnerstag wartet in der Liga allerdings noch der Schlager gegen Meister LASK am Sonntag.

Was die Veilchen vom Ausflug nach Rumänien neben dem Sieg noch mitgenommen haben: Die Erkenntnisse „Eine Sache, die ich gegen Beitar gesehen habe, war, dass die ganze Mannschaft mit unserem Weg committed ist“, verriet Trainer Stephan Helm. Was er damit meint? Die Austria rotiert von Spiel zu Spiel ordentlich durch, auch die jungen Spieler bekommen ausreichend Spielzeit. Helm: „Und da ist es einfach so, dass jeder Spieler, der auf dem Platz steht, in seiner Rolle der Verantwortung gerecht werden muss.“ Kurz zusammengefasst: Alle ziehen an einem Strang.

Auch die klare Leistungssteigerung nach der Pause sieht der Coach als positiv. „Es ist statistisch erwiesen, dass wir nach der Pause oft positive Ergebnisse schaffen.“ Gegen die Israelis hat unter anderem die Umstellung auf eine Viererkette zur Wende geführt. „Das ist sicher eine Stärke der Mannschaft, dass sie eine gewisse Flexibilität hat, Dinge zu verändern.“ Eine weitere Erkenntnis aus dem Europacup ist die Kondition. „Es ist offensichtlich, dass wir eine fitte Mannschaft haben“, lobt der Trainer. Nachsatz: „Und trotzdem müssen wir uns hinterfragen, was wir gleich von Start weg besser machen können.“