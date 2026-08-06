Zwei Traumtore der Austria-Talente bringen den Sieg gegen Jerusalem

Die Austria steigerte sich nach der Pause und feierte gegen Beitar Jerusalem einen 2:1-Auswärtssieg. Damit verschafften sich die Veilchen in Rumänien eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel nächsten Donnerstag in Wien. Das Play-off ist in Reichweite. Austria-Trainer Helm rotierte nach dem 0:3-Liga-Fehlstart gegen den WAC. Jugend war Trumpf in seiner Startelf – teilweise auch notgedrungen. Eggestein war mit Adduktoren-Problemen zu Hause geblieben, Dragovic begann auf der Bank. Im zentralen Mittelfeld sollten zwei 18-Jährige für mehr Stabilität sorgen – Maybach und Markovic wirkten ob der großen Aufgabe zunächst jedoch teilweise etwas überfordert.

Die erste Großchance des Spiels hatte ein alter Bekannter. Shon Weissman, das weiß man schon, kickte einst erfolgreich beim WAC, zuletzt auch bei BW Linz. Hier scheiterte er jedoch an Keeper Sahin-Radlinger (9.). Auf der anderen Seite umkurvte Hettwer den Keeper, traf aber das Tor nicht (10.). Es sollte für längere Zeit die letzte Offensiv-Aktion der Gäste gewesen sein.

Der israelische Vizemeister übernahm das Kommando, spielte technisch stark – und ging auch verdient in Führung. Weissman scheiterte zwar erneut an Sahin-Radlinger, doch Muche stand goldrichtig und drückte den Ball über die Linie (19.). Die Austria bekam in dieser Phase des Spiels kaum Zugriff, kam fast gar nicht in die Zweikämpfe. Wie schon zuletzt beim verpatzten Ligastart fehlte es immer wieder an Präzession. Bei einem abgefälschten Schuss hatten die Violetten Glück, nicht höher in Rückstand zu geraten.