Austria Wien: Die Millionen aus dem Fenster geworfen

Verteidiger Wiesinger sprach trotz der guten Saison von Hausaufgaben, die man nicht erledigt hat. "In den wichtigen Spielen waren wir nicht immer da." Trainer Helm sieht das differenzierter und führt an: "Zwei Mal haben wir gegen Sturm nachgelegt, wo es schon um alles gegangen ist."

Es gab allerdings in diesem Frühjahr zwei Heimspiele, in denen es um Alles oder Nichts ging, beide Male befand sich die Austria in der Favoritenrolle - und wurde ihr nicht gerecht. Im Cuphalbfinale gegen Hartberg (0:1) und gegen Blau-Weiß Linz (2:2). In beiden Fällen verpufften Träume von einem Titel.