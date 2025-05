Frauen-Cupfinale: St. Pölten holt den nächsten Titel

Am Ende war es wie immer. SKN St. Pölten kürte sich zum Cupsieger im Frauenfußball, damit gewannen die Niederösterreicherinnen heuer wieder das Double, das neunte in Folge. Im Endspiel in Wr. Neustadt wurde die Wiener Austria letztlich nur knapp und mit einigem Zittern mit 2:1 in die Schranken gewiesen, weil St. Pölten äußerst effektiv zu Werke ging.

Das Ergebnis war auch ein Sinnbild der Saison: die Austria war knapp dran an St. Pölten, doch die Niederösterreicherinnen setzten sich am Ende doch knapp durch, auch dank der individuellen Klasse. Die Austria präsentierte sich taktisch gut eingestellt, mit dem Willen, dagegen zu halten. Auch Torjägerin Verena Volkmer biss trotz einer Verletzung in ihrem letzten Spiel für die Veilchen die Zähne zusammen und hielt bis knapp nach der Pause durch.