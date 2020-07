Das Austria-Chaos geht in die Nachspielzeit

Das Frühjahr zieht ins Land und die Veilchen welken langsam vor sich hin. Ein neuerlicher Wechsel des Gärtners stand unmittelbar davor, trotz der 1:2-Niederlage bei Sturm wurde die Ablöse von Trainer Gerald Baumgartner noch einmal aufgeschoben. Unglücklich sei alles verlaufen, war man sich einig, der Grazer Siegestreffer in der 95. Minute resultierte immerhin aus einer Abseitsstellung. Die Niederlage war also nicht zu viel des Schlechten. Noch nicht.

Baumgartner sitzt beim Derby gegen Rapid am Sonntag noch auf der Bank. Das stand Dienstag Abend bereits fest, deshalb tat sich gestern im Austria-Büro nicht viel. Bis auf die Tatsache, dass Peter Pacult angeblich am Austria-Areal gesichtet wurde. Ein Umstand, der wohl nicht wirklich auf eine neue Austria-Ära hinweist.

Wohl aber, dass diskutiert wird. Baumgartner wird bei einer neuerlichen Niederlage am Sonntag wohl seine Sachen packen müssen. Schon Dienstagabend gab er bekannt, dass er gar nicht wisse, ob er am nächsten Tag noch Austria-Trainer sei.

Doch was passiert wirklich? Wenn die Austria das Derby verliert, rückt ein Europacup-Startplatz in weite Ferne. Egal, wer dann auf der Bank sitzt. Eines ist seit dieser Saison nämlich auch fix: Sollte der Meister und Cupsieger ident sein (wie im Vorjahr und möglicherweise auch heuer Salzburg), spielt der Cupfinalist nicht im Europacup. Also: auch der Ausweg Cup wird schwieriger. Das Scheitern liegt demnach in der Luft. Die Gründe: