Austria Wien: Baumgartner platzte der Kragen

Und das wird am Samstag im Heimspiel gegen Altach auch Voraussetzung sein, will man nicht schon wieder den Trainer wechseln. Unter der Woche ist bei den Austrianern somit Psychologie gefragt. Nicht zu Unrecht vermisste Baumgartner eine Reaktion seiner Führungsspieler. Alex Gorgon, eingeteilter Elfmeterschütze, winkte bei beiden Strafstößen ab. Unverständlich. Den Violetten fehlt der Antreiber im Zentrum, spielerisch wie charakterlich. Gefordert sind die Suttners, Hollands, Grünwalds und Gorgons. Weil sie schon bewiesen haben, was sie können, in dieser Saison aber noch nichts brachten. Baumgartner etwas ratlos: "In der Vorbereitung haben wir uns alles aufgebaut und dann mit einem Spiel vieles wieder kaputtgemacht."

Gegen Altach wird auch der Zeugwart gefragt sein. Er sollte die Mannschaft unbedingt in Langarm-Trikots kleiden, damit mancher Spieler während der Partie die Möglichkeit hat, die Ärmel aufzukrempeln.