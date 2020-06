Wahre Champions zeigen Größe

Die Salzburger empfanden dies jedoch als Respektlosigkeit. "So etwas tut man nicht", war der allgemeine Tenor der Red-Bull-Spieler, die diesen Tag bis heute nicht vergessen haben.

Nun hätten sie am Mittwoch die Chance, sich dafür zu revanchieren. Denn wie es eben der Zufall so will, sind die Salzburger im ersten Spiel nach der Fixierung des Titels in der Generali-Arena zu Gast. Die Lederhosen bleiben aber in Salzburg, den Meisterteller können die Salzburger auch noch nicht mitbringen, weil er ihnen erst überreicht wird. So feiern, wie es die Austrianer in der Red-Bull-Arena getan haben, werden die Salzburger nicht: "Das passt nicht zu uns", sagt Trainer Roger Schmidt.

In Wien diskutierte man bei der Austria seit zwei Tagen, ob man vor dem Spiel mit einem Spalier dem neuen Meister huldigen sollte. In Spanien und England ist diese faire Geste Usus. Austrias Sportvorstand Thomas Parits antwortete am Dienstag auf der offiziellen Pressekonferenz noch mit Sandkasten-Logik: "Haben die Salzburger das im Vorjahr gemacht?"

Nach einer internen Diskussion rund um das Nachmittagstraining wurde jedoch in die andere Richtung entschieden – die Austrianer stehen vor dem Spiel Spalier und zeigen damit Größe und Fairness. Befürworter und treibende Kraft dieser Variante war Kapitän Manuel Ortlechner. Er weiß, dass solch eine Geste weit mehr Wirkung hat als sämtliche künstlich inszenierten Fair-Play-Aktionen.

Finanz-Vorstand Markus Kraetschmer versichert jedenfalls: "Wir gratulieren den Salzburgern zum Meistertitel und zollen ihren Leistungen Respekt." Für Trainer Herbert Gager und seine Schützlinge ist es eine riesige Herausforderung, gegen den Meister, der die letzten 12 Spiele in Serie gewonnen hat, zu spielen. "Wir wollen zeigen, dass die Salzburger Serie ein Ende nimmt. Wir möchten die Mannschaft sein, die nach zwölf Spielen endlich wieder gegen sie gewinnt."