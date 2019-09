Austria unter Druck: "Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen"

Die Auslosung meint es nicht allzu gut mit der Wiener Austria. Nicht nur, dass sie sich in einer Krise befindet, jetzt warten auch noch unangenehme Gegner. Der erste ist der WAC am Sonntag, es folgen die Duelle mit Altach (22.09., 14:30, h), WSG Tirol (Cup, 25.09., 18:30, a), Salzburg (28.09., 17:00, a) und Sturm (06.10., 17:00, h). Trainer Christian Ilzer weiß, dass die violette Gefühlslage besser sein könnte: „Ich habe die Austria-Fans so kennengelernt, dass sie diesen Verein sehr lieben. Ich bin nicht in der Position, von den Fans etwas einzufordern. Ich fordere eher von mir ein, dass ich den Fans eine Austria gebe, mit der sie in Zukunft richtig glücklich werden.“