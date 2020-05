Austria überlegt neue Variante

Das Wetter machte der Austria am Dienstag einen Strich durch die Trainingsrechnung. In der Vorbereitung auf das Derby am Sonntag mussten die Violetten wegen der winterlichen Witterung improvisieren und wichen in die Halle in der Akademie aus. Dort konnte man dennoch den kompletten Umfang absolvieren.

Kapitän Manuel Ortlechner war begeistert: "Wir haben ohne Abstriche alle Übungen durchziehen können." Trainer Peter Stöger versuchte seinen Spielern mit Schnelligkeits-Training den letzten Schliff für das Duell mit Rapid zu geben.