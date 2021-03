Austria-Trainer Stöger: "Haben bis zum Schluss alles unternommen"

Die Ausgangsposition war schon vor der Partie keine gute für die Violetten gewesen. Nun ist es eben Gewissheit, dass es wieder in die Qualifikationsgruppe geht. „Wir sind Austria Wien und egal, was im 'Budgetladerl' drin ist, oder auch nicht: mit Austria Wien verbindet man Erfolg. Das ist es, was es für uns momentan auch so schwierig macht. In der unteren Gruppe werden wir die Favoritenrolle logischerweise annehmen. Wir werden schauen, dass wir die Besten unten werden und dann schauen wir, was kommt.“

Fest steht: Es gibt im Meisterschaftsfinish zum dritten Mal kein Derby. 2019 verpasste Rapid die Meistergruppe, 2020 und 2021 die Austria. Es sei denn, die beiden Rivalen begegnen sich in der Relegation für den Europacup.