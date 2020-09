Peter Stöger: "Habe keine Angst, einen guten Namen zu verlieren"

Bleibt das Ziel ein Europacupstartplatz?

Wenn von zwölf Klubs fünf in den Europacup kommen können, dann wird das bei der Austria mit ihrer Tradition immer im Raum stehen. Wir haben in den letzten Jahren aber gesehen, dass Erfolge der Vergangenheit keine Garantie sind. Man muss sich orientieren an dem, was du aktuell umsetzen kannst.