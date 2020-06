Austria strebt den Sieg-Hattrick an

In der vergangenen Saison haben die Wiener ausgerechnet beim Heimspiel gegen Sturm in der letzten Runde den Europacup-Platz verjuxt. „Das war sicher eine bittere Stunde“, hofft Baumgartner rund um Halloween, dass auf Saures nun Süßes folgt. „Im Moment haben wir einige Dinge in die richtige Richtung gelenkt.“ Und von diesem Weg möchte man auch gegen Sturm nicht abkommen. „Wir sind aber vorgewarnt. Sturm ist eine dynamische Mannschaft, die nach dem Trainerwechsel sehr motiviert auftritt.“

Im Cup haben sich einige Spieler für die Stammelf empfohlen – wie Ortlechner, Koch, Leitgeb oder Harrer. Nur Kamara dürfte seinen Kredit beim Trainer endgültig verspielt haben. „Ich möchte Spieler nicht öffentlich kritisieren. Aber er hat seine Chancen nicht genützt.“