Die Austria steht vor der ersten von vielen Zitterpartien

Weit ist sie gekommen, die Wiener Austria. Dass sie einem Play-off-Spiel gegen Altach und – im Erfolgsfall – zwei weiteren Duellen mit Hartberg entgegen zittert. Um mit einem Europacup-Startplatz eine verkorkste Saison noch halbwegs zufrieden stellend zu beenden. Trainer Christian Ilzer sieht es ähnlich: „Es war eine zähe Saison, die wir jetzt einigermaßen retten wollen. Wir sind hinter den Erwartungen geblieben.“

Die Wiener sehen sich im Entscheidungsspiel gegen Altach am Mittwoch (20.30 Uhr) nicht als Favoriten in Favoriten. Im Gegenteil, man hebt sogar die Stärken der Vorarlberger hervor, warnt vor einigen Spielern, weiß, dass die Altacher stets furios in ein Spiel starten, weshalb man selbst sehr aufmerksam sein muss.