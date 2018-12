Austria-Profis besuchten das St. Anna Kinderspital

"Das letzte, was man als Elternteil will, ist eines seiner Kinder krank zu sehen. Ich kann mit den Menschen da drinnen mitfühlen. Sie haben keine leichte Zeit, aber ich hoffe und wünsche mir, dass alle Kinder so rasch wie möglich wieder vollständig gesund werden", sagte Bright Edomwonyi. Für den Stürmer war es im Gegensatz zu vielen seiner Teamkollegen der erste Besuch mit den Veilchen im " St. Anna".