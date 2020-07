Austria nur 1:1 gegen WAC

Die Austria? Verstrickte sich vor dem gegnerischen Tor, sofern man es aus der Nähe sah, in zu engmaschigen und kaum ziel­gerichteten Aktionen. Zu lange hielt man den Ball am Fuß, zu langsam und selten spielte man schnell in die Tiefe, um die Abwehr der Kärntner zu überraschen. Als dies dann doch einmal gelang, fehlten Stürmer Hosiner bei einem guten Schuss ein paar Zentimeter zum perfekten Abschluss (27.).



Auf der anderen Seite setzte Falk nach einer Flanke einen Kopfball an die Stange, Jovanovic hatte mit einem schönen Rückzieher nach einem Eckball kein Glück. Drei Highlights in einem wenig mitreißenden Spiel, wobei man den Teams ihre Bemühungen nicht absprechen durfte. Bevor so mancher Fan Gefahr lief, zu einem Nachmittagsschläfchen anzusetzen, gab die Pause die Möglichkeit zu vermehrter Koffein-Zufuhr.



Stöger reagierte und ersetzte den abermals schwachen Vrsic durch Alexander Grünwald, der die erste sehenswerte Aktion der Aus­tria mit einem Schüsschen abschloss. Die Austria wurde aktiver, weil vor allem Tomas Jun auf Touren kam. In der ersten Hälfte noch glücklos und wenig auffällig, sorgte er nun für frischen Wind. Und mit dem Wind kam auch der starke Regen. Ein Donnerwetter setzte es für die Wolfsberger aber nicht, weil Gorgon nach Simkovic-Vorlage viel zu lässig aus kurzer Distanz an Dobnik scheiterte. Und danach diesmal Simkovic vor Dobnik verstolperte.