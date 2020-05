Austria müht sich zum Cup-Sieg

Es ist ja nicht so, dass Thomas Parits am Mittwoch zum ersten Mal einen Fußballplatz betreten hätte. In fünfzig Jahren im Fußball ist dem Generalmanager der Wiener Austria schon so einiges untergekommen.



Aber was er am Nationalfeiertag im Innsbrucker Stadtteil Reichenau zu Gesicht bekam, das war dann selbst für den erfahrenen Funktionär ein Aha-Erlebnis. "Wahnsinn", meinte Parits und aus seiner Stimme sprachen Entsetzen und Verwunderung. "So was habe ich noch nie gesehen. Wie kann man bloß auf so einem Platz Fußball spielen?"



Den anderen Austrianern ist es nicht viel anders ergangen, als sie gestern zu früher Stunde den eigenwilligen Schauplatz ihres Cup-Achtelfinales inspizierten. Dieses rechteckige Etwas aus Grasbüscheln und Sandhaufen, aus Löchern und Dreck, in Fachkreisen auch Fußballplatz genannt, überstieg selbst die Vorstellungskraft von Karl Daxbacher ("so schlimm hab' ich mir das nicht vorgestellt").



Und in den Augen von Roland Linz taugt die Tiroler Spielwiese nicht einmal zum Gassigehen. "Wenn ich auf diesem Platz mit meinem Hund spazieren gehen würde, müsste ich ihm die Gelenke tapen."