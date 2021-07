Austria mit Schonkost-Sieg in Ried

Ried liegt im Innviertel und nicht in Wien-Favoriten. Um solch geografische Kleinigkeiten kann sich Austria-Trainer Peter Stöger wahrlich nicht kümmern. Ob daheim oder in der Ferne, er lässt seine Elf stets offensiv agieren und auf Sieg spielen. Gleich, ob in der Generali Arena oder der Keine-Sorgen-Arena. Arena bleibt eben Arena.

Seine Sorgen wurden am Sonntag nicht größer, wenngleich die Austria in der ersten Hälfte bei 30 Grad einen Sommerkick präsentierte. Stöger hatte seine Elf nur an zwei Positionen verändert: Margreitter verteidigte statt Rogulj, Stankovic ersetzte den verletzten Gorgon. Ried vertraute abermals dem "neuen" System mit einer Vierer-Abwehr.

Zwar hatten die Wiener die Rieder großteils im Griff, doch die Aktionen wurden von den Austrianern oft viel zu behäbig und umständlich vorgetragen. Die fehlende Bewegung in die Tiefe hatte einige Fehlpässe zur Folge, auf beiden Seiten.