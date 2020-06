Austria: Mit guter Stimmung ins Derby

"Es gibt schlimmere Situationen für einen Trainer, als jene, in der ich mich befinde." Austria-Coach Peter Stöger hat die Qual der Auswahl, da alle Spieler vor dem Derby fit sind und sich im Training für einen Einsatz aufdrängen. Die Stimmung ist nach der Niederlage gegen Sturm dennoch gut, zumal man im Test am Montag gegen Mainz eine gute Figur machte. "Ich habe Fortschritte gesehen. Wir arbeiten uns langsam dort hin, wo wir dann am Ende sein wollen."