Die Grün-Weißen holen Andreas Heraf zurück. Mit dem bisherigen Coach von SW Bregenz hofft man, den Klassenerhalt in der Bundesliga zu schaffen. Heraf war bereits von 2003 bis 2005 Trainer der Lustenauer in der 2. Liga und betreute zuletzt seit Winter SW Bregenz, wo er den Aufstieg in die zweithöchste Liga schaffte.