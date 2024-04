Austria Lustenau taumelt dem Abstieg aus der Bundesliga entgegen

Es heißt Land unter im Ländle, denn der Bundesliga-Absteiger kommt in diesem Jahr aus Vorarlberg. Vor den letzten drei Runden sind rechnerisch nur noch Austria Lustenau und Altach in der Verlosung, wobei es wohl die Mannschaft von Andreas Heraf erwischen wird. Schwer vorstellbar, dass die Lustenauer, desolat wie sie sich in dieser Saison präsentieren, die letzten drei Partien gewinnen und den 8-Punkte-Rückstand auf Altach noch wettmachen können. Bei der Nullnummer gegen WSG Tirol wurde einmal mehr offensichtlich, warum das abgeschlagene Schlusslicht erst zwei Ligapartien gewonnen hat: Das Toreschießen haben die Lustenauer jedenfalls nicht erfunden.

Überhaupt sollte es sich langsam herumgesprochen haben, dass es etwas gibt, das Fußballer tunlichst vermeiden sollen, wenn über Innsbruck gerade der Föhnsturm tobt: Hohe und weite Pässe. Denn dann wird der Ball zwangsläufig zum Ufo, zum unkontrollierten Flugobjekt, und es regiert auf bzw. über dem Spielfeld das blanke Chaos.