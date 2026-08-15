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Fußball

Auf Zack: Lustenaus Verinac trifft bei erstem Sieg im Doppelpack

Die Austria Lustenau feierte den ersten Sieg nach dem Wiederaufstieg. Matchwinner beim 2:1 gegen den WAC war Antonio Verinac.
15.08.2026, 19:06

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Verinac traf zweimal für Lustenau

Die Austria Lustenau feierte in der 3. Runde den ersten Sieg nach dem Wiederaufstieg. Der WAC wurde vor eigenem Publikum überraschend mit 2:1 besiegt.  

Zeugnis für die Bundesliga-Klubs: Sieg für Salzburg, Rapid ist Vierter
Lustenau erkämpfte bei der Rückkehr in die Liga einen Punkt

Neuzugang Antonio Verinac durfte sein Startelf-Debüt feiern und schoss die Vorarlberger (23. und 32.) mit einem Doppelpack zum Sieg. Giacomo Vrioni erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Anschlusstreffer für die Gäste. Mehr gelang den Kärntnern aber nicht mehr. 

Tore hätten mehr fallen können, auf beiden Seiten gab es in einem guten Match zahlreiche Chancen. 

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