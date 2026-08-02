Lustenau erkämpfte bei der Rückkehr in die Liga einen Punkt
Erstes Spiel, erste Standortbestimmung für zwei Teams, bei denen sich einiges getan hat. Austria Lustenau begrüßte als Aufsteiger bei seiner Rückkehr in die Bundesliga die SV Ried, die einen Trainerwechsel und einen Umbruch im Kader zu bewältigen hatte. Wie das aussah?
Die Gastgeber begannen im schmucken neuen Stadion druckvoll und gingen in Führung. Dominik Weixelbraun war von den Riedern nach einer Flanke von Danilo Soares am langen Eck völlig vernachlässigt worden und traf ungehindert zum 1:0 (26.). Da hatten die Gäste kurz geschlafen nach der ersten Trinkpause im Spiel.
Der Treffer erweckte sie allerdings: Von nun an bestimmten die Oberösterreicher mit Routinier Stefan Schwab als Taktgeber im zentralen Mittelfeld die Partie. Dem Ausgleich durch Nasrawe (34.) folgte noch vor der Pause eine Topchance für Evan Aisowieren.
Führungstreffer von Ried zurückgenommen
Der gebürtige Linzer, der in England aufgewachsen ist, trat kurz nach Seitenwechsel wieder in Erscheinung. Sein Zuspiel fand Jaedin Rhodes, der zum 1:2 traf (58.). Der Treffer zählte wegen einer minimalen Abseitsstellung aber nicht.
Die Rieder blieben dran und drückten auf den Sieg. 13:24 Torschüsse standen am Ende zu Buche. Doch auch trotz acht Minuten Nachspielzeit gabs aber hüben wie drüben nichts mehr zu jubeln und schließlich ein 1:1-Remis, das dem Aufsteiger etwas schmeichelte.
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