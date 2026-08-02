Lustenau erkämpfte bei der Rückkehr in die Liga einen Punkt

Erstes Spiel, erste Standortbestimmung für zwei Teams, bei denen sich einiges getan hat. Austria Lustenau begrüßte als Aufsteiger bei seiner Rückkehr in die Bundesliga die SV Ried, die einen Trainerwechsel und einen Umbruch im Kader zu bewältigen hatte. Wie das aussah?

Die Gastgeber begannen im schmucken neuen Stadion druckvoll und gingen in Führung. Dominik Weixelbraun war von den Riedern nach einer Flanke von Danilo Soares am langen Eck völlig vernachlässigt worden und traf ungehindert zum 1:0 (26.). Da hatten die Gäste kurz geschlafen nach der ersten Trinkpause im Spiel.