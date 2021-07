Austria legt in Ried Liga-Fehlstart hin, Remis im Kärntner Derby

Dabei startete die Austria im Vergleich zum Conference-League-Match gegen Breidablik deutlich verbessert in die Partie. Die Veilchen waren von der ersten Minute an voll bei der Sache und versuchten, den Gegner unter Druck zu setzen. Die Rieder bauten aber wie schon letzte Saison auf eine kompakte Abwehr und machten die Räume eng. Die stabile Defensive ist unter Trainer Andreas Heraf zum Markenzeichen der Innviertler geworden. Das soll sie offensichtlich auch in der neuen Saison bleiben.