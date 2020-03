Austria-Kapitän über Corona: "Dieser Gegner ist unsichtbar"

Austria-Kapitän Alexander Grünwald hat in seiner langen und an Ereignissen reichen Karriere schon viel erlebt, und dennoch betritt auch er in Zeiten des Corona-Virus Neuland. Wie seine Kollegen muss er daheim in den eigenen vier Wänden trainieren und sich fit halten für den Tag X, an dem die Beschränkungen wieder aufgehoben werden und an ein Mannschaftstraining in der Generali Arena zu denken ist.

Herr Grünwald, wie sieht Ihr Homeoffice aus?

Aktuell sitzt man viel vor dem Fernseher und verfolgt die Nachrichten. Natürlich wird es irgendwann fad, wenn man nichts tun kann, aber wir erleben eine Krise mit einer Bedrohung. Da macht es keinen Sinn hinauszugehen, man muss einen Cut machen und eine Zeit lang eingeschränkt leben.