Austria-Kapitän Grünwald schwitzte auf der Hochzeitsreise

Nicht einmal in den Flitterwochen hat man Ruhe vom Beruf. Austria-Kapitän Alexander Grünwald holte die Flitterwochen mit seiner Frau nun in der Winterpause auf Hawaii nach. Doch auch im Inselparadies musste er an seinem Comeback arbeiten und ein Laufprogramm absolvieren.

Beim heutigen Trainingsauftakt mit Medizinchecks in der Klinik in Wien-Döbling ist er mit von der Partie, danach wird er aber noch nicht das volle Programm absolvieren. Als Ziel setzt sich der 29-Jährige das Trainingslager in der Türkei. „Es wäre toll, wenn ich dort alle Einheiten mit machen könnte.“