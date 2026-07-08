Die Austria holt einen neuen Innenverteidiger

Die Austria hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Ibrahim Buhari holten die Veilchen einen 24-jährigen Innenverteidiger ablösefrei vom schwedischen Erstligisten Elfsborg. Der Nigerianer unterschrieb einen Vertrag bis 2029 und wird bei den Wienern künftig mit der Nummer drei auflaufen.

Buhari wechselte im Sommer 2022 aus seiner Heimat Nigeria von Plateau United nach Europa und schloss sich dem IF Elfsborg an. In den darauffolgenden Spielzeiten kam der großgewachsene Defensivspieler auf 77 Einsätze für die Schweden.

Sportvorstand Tomas Zorn: „Mit Ibrahim Buhari konnten wir einen Innenverteidiger verpflichten, der mit seinen athletischen Voraussetzungen und seiner Physis hervorragend zu unserem Anforderungsprofil passt. Im Zuge unserer Planungen haben wir den Markt intensiv sondiert und uns schlussendlich ganz bewusst für Ibrahim entschieden, weil er genau jene Qualitäten mitbringt, die wir für unsere Defensive gesucht haben. Gleichzeitig bleiben wir unserer Strategie treu und verjüngen unseren Kader konsequent weiter. Wir sind überzeugt, dass Ibrahim sportlich wie menschlich hervorragend zu Austria Wien passt und mit seinen Qualitäten unsere Mannschaft bereichern wird.“