Austria in neuer Licht-Stärke

Auch wenn die Prognose nach dem 1:1 in Wr. Neustadt vermessen klingt: Die Austria wird im neuen Glanz erstrahlen.



Grund ist eine Flutlicht-Anlage mit einer Lux-Stärke, wie es sie in Österreichs Stadien bisher nicht gab. Bereits am Dienstag wird es am Favoritner Verteilerkreis am Abend taghell, wenn ab 20 Uhr erstmals unter den neuen Tiefstrahlern trainiert wird.



Und Donnerstag, beim Auftaktsspiel in der Europa-League-Gruppenphase gegen Charkiw, sollte den Violetten auch sportlich ein Licht aufgehen. Nur wenn man sich gegenüber Neustadt um zwei Klassen steigert, sagen von Trainer Karl Daxbacher bis Kapitän Roland Linz alle im Austria-Lager, könne mit einem Sieg gegen die Ukrainer gestartet werden.