Austria in erster Cup-Runde mit 4:0-Sieg souverän weiter

Die Wiener Austria ist am Sonntagvormittag souverän in die zweite Runde des ÖFB-Cups aufgestiegen. Die Veilchen siegten im Austria-Duell gegen Austria XIII Auhof-Center souverän mit 4:0. Die Treffer auf dem Sportclub-Platz in Dornbach steuerten Kevin Friesenbichler (12.), Alon Turgeman (71.), Uros Matic (85./Elfmeter) und Kapitän Alexander Grünwald (90.) bei.