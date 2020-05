Austria-Heimpleite gegen Kharkiw

So eine neue Flutlichtanlage ist schon eine tolle Sache. Dem Fan entgeht dadurch nicht einmal das kleinste Detail. Und was die 9120 Zuschauer am Donnerstag in der Generali Arena von der Austria und Kharkiw zu sehen bekamen, war auch über weite Strecken sehenswert. Auch wenn die Austria nach zwei Jahren Abwesenheit mit einer Niederlage auf die internationale Fußballbühne zurück kehrte.



Trainer Karl Daxbacher gab in der Innenverteidigung Rogulj gegenüber Ortlechner den Vorzug, Jun und Suttner wurden rechtzeitig fit. Metalist bot fünf Argentinier, drei Brasilianer, einen Senegalesen und nur zwei Ukrainer in der Startformation auf.



Dementsprechend offensiv begann der Gast mit südamerikanischer Ballsicherheit und schönem Kombinationsspiel. Für den ersten Lichtblick der Partie sorgte jedoch die Austria mit dem frühen 1:0. Barazite flankte auf Linz, der köpfelte einen Gegner an, auf den Abpraller wartete Jun (7.). Die Austria fügte Kharkiw somit den ersten Gegentreffer in dieser Europacup-Saison zu. Es sollte am Ende nur ein schwacher Trost sein.