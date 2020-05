Austria gewinnt und scheidet aus

Den Anfang hätte immerhin Linz machen können, der eine Klein-Flanke per Kopf aus fünf Metern nicht an Goalie Dahlin vorbei brachte. Dafür ließ Liendl wenige Minuten später die Fans mit einem abgefälschten Schuss zum 1:0 jubeln. Gleich darauf vergab Linz den nächsten Sitzer.



Es tat sich endlich etwas in der violetten Offensive, in der Schlussphase erhöhte Barazite noch auf 2:0. Das Dilemma: Nichts tat sich mehr in Alkmaar.



Der Austria wurde ihre Abhängigkeit von Charkiw wie befürchtet zum Verhängnis. Für die Wiener ist nach der Gruppenphase, in der man immerhin acht Punkte machte, Endstation.