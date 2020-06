Austria geht optimistisch ins Spiel der Saison

Ried-Coach Gerhard Schweitzer ortet den Druck bei der Austria. "Wir müssen gar nichts. Wir wollen und können. Das ist eine schöne Aufgabe."

Die Austria kämpft in der Liga um den dritten Platz, am Samstag kommt es zum direkten Duell mit der Admira. "Der Trend geht derzeit nach oben", meint Vastic nach dem vom Ergebnis her überzeugenden 3:0 gegen Innsbruck. In die Favoritenrolle lässt er sich von den Riedern aber nicht drängen. "Ich sehe das nicht so. Ich nehme es zur Kenntnis." Ortlechner ist wieder dabei, Stankovic kränkelt.