Austria gegen Rapid mit der spätesten Derby-Premiere

Das lange Warten ist zu Ende: Von Jänner bis Ende August gab es kein Wiener Derby. So spät also wie noch nie im Jahr treffen am Sonntag, 1. September, Austria und Rapid aufeinander. Und trotzdem ist das 328. Derby vom 16. Dezember noch präsent. Das 1:6-Debakel der Rapidler war der entscheidende Schritt raus aus der Meistergruppe und damit auch der Grund für das Frühjahr ohne Duell der Erzrivalen.