Austria gab sich keine Blöße

Danach gestaltete sich das Geschehen in der ersten Hälfte vor 5100 Fans in Wien-Favoriten unspektakulär, Zlatko Junuzovic versuchte nach einer halben Stunde mit einem guten Fernschuss die Langeweile zu durchbrechen. Auf der Suche nach ihrem gewohnten Spiel stand sich die Austria mit wiederholter Ungenauigkeit in den Angriffs-Aktionen selbst im Weg.



Bis knapp vor dem Pausenpfiff Barazite nach Vorarbeit von Klein und Jun den Bann mit dem 1:0 brach (44.). Die Austria beherrschte nach der Pause klar das Geschehen, Junuzovic und Suttner trafen nur die Stange, Jun erzielte mit einem satten Schuss den 2:0-Endstand.



In der 3. Runde wartet Olympia Ljubljana. Sportdirektor bei den Slowenen ist Ex-Austrianer Acimovic.