Austria-Coach Letsch mit erstem Saisonblock "nicht zufrieden"

Enttäuschte Mattersburger

Die Mattersburger brachten sich innerhalb kürzester Zeit um die Früchte ihrer Arbeit. "Momentan überwiegt natürlich die Enttäuschung", betonte Neo-Trainer Klaus Schmidt. Der Auftritt in Wien ließ ihn aber positiv nach vorne blicken. "Die Mannschaft hat viele Dinge gut umgesetzt und richtig gemacht, deshalb glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte der Ex-Altach-Coach.

Am Ende stand jedenfalls die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Runden zu Buche. Die Rote Laterne drohte den Burgenländern (4) in der Länderspielpause aber nicht, da Schlusslicht Altach (2) und Aufsteiger Hartberg (3) noch weniger Punkte gesammelt haben.