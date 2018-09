Austria-Coach Letsch: "Die Leistung war einfach schlecht"

Während Oliver Glasner die Heimreise mit einem "großen Grinser" antrat, war Thomas Letsch bedient. Mit einem 0:3 gegen den LASK setzte es für die Austria am Sonntag die erste Liganiederlage in der heimischen Generali Arena. Die Linzer waren zwar nicht in dieser Höhe, aber dennoch deutlich überlegen. Sechs Siege in Folge sind es nun schon, die der LASK in der Meisterschaft eingefahren hat.

"Wenn man gewinnt, schaut man gerne auf die Tabelle", sagte Flügelspieler Reinhold Ranftl, der die Gäste mit seinem sehenswerten Volleytor zum 1:0 (28.) auf die Siegesstraße gebracht hatte. Im Finish erhöhten Dominik Frieser (90.) und Thomas Goiginger (91.). Der LASK scheint weiterhin auf Platz zwei, fünf Zähler hinter dem makellosen Meister Salzburg auf. Die Athletiker zeigten in Wien auch keine Anzeichen, dass sie diese Position abgeben werden. Zu souverän war ihr Auftritt.