Austria besiegte den Fluch der Ferne

Die Austria nahm sich am Donnerstag in Malmö eine Anleihe bei der bekannten schwedischen Kultband ABBA und holte drei wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei in der Gruppe G: The Wiener takes it all.



Die Veilchen haben sich somit zurück ins Rennen um den Aufstieg gebracht, 140.000 Euro eingenommen und den ersten Auswärtssieg in einer Europacup-Gruppenphase seit Dezember 2004 (2:1 in Utrecht) gelandet.



In der Theorie hatte die Austria offensiv starten wollen, praktisch hatte Malmö etwas gegen dieses Vorhaben einzuwenden. Die Partie begann für die Wiener mit einer Schrecksekunde, als Durmaz mit einer Flanke seinem Kollegen Hamad einen Scheitel zog, der Ball aber um Zentimeter am Austria-Tor vorbeischrammte.



Die Austria benötigte einen wachsamen Pascal Grünwald im Tor und eine Viertelstunde, ehe man vor allem im zentralen Mittelfeld halbwegs in Tritt kam.