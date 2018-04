Austria beginnt mit freiem Abo-Verkauf für neues Heimstadion

"Endlich z'Haus": So lautet das Motto, unter dem die Wiener Austria ab Dienstag in den Abo-Verkauf für die runderneuerte Generali-Arena startet. Damit beginnt für die Austria auch der sehnlich erwartete Abschied vom wenig geliebten Ernst-Happel-Stadion und die Rückkehr in die um insgesamt 42 Millionen Euro erneuerte Heimstätte.

Das Abo, das ab Dienstag, 10.00 Uhr an der Ost-Tribüne am Horplatz sowie online oder telefonisch erhältlich ist, sichert den Fans einen Fixplatz bei sämtlichen Bundesliga-Heimspielen, im ÖFB-Cup sowie ein Vorkaufsrecht auf das für 13. Juli angesetzte Eröffnungsspiel gegen Borussia Dortmund und etwaige Europacup-Heimspiele.