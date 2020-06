Janko fühlt sich in Down Under pudelwohl

Janko

Nicht nur privat, sondern auch sportlich fühlt sichin Down Under pudelwohl. Am Wochenende gab es einen 2:0-Sieg gegen die Central Coast Mariners,spielte bis zur 80. Minute, blieb aber ohne Torerfolg. "Ich werde immer fitter, die Liga ist besser geworden in den letzten Jahren." Nach einigen Monaten ohne Mannschaftstraining und privaten Fitness-Einheiten kommt er in Schwung. "Wir praktizieren auch ein System, in dem ich viel laufen muss. Das kann nicht schaden und taugt mir, weil ich Fortschritte sehe."

Die Verbesserung seiner Fitness war gar ein Mitgrund für seinen Wechsel nach Sydney. "Die Australier legen viel Wert darauf und befinden sich auf einem Top-Niveau. Von der Trainingssteuerung sind sie stets auf dem letzten Stand."