Auslosung Conference League: Frankfurt als attraktivste Option für Sturm

Am Montag 14 Uhr wird Sturm den Gegner in der Zwischenrunde der Conference League erfahren. Die Grazer sind Österreichs letzter Teilnehmer im Europacup. Zuvor werden in Nyon die Achtelfinalspiele der Champions League (12 Uhr) und die Spiele der Zwischenrunde in der Europa League gelost.

