Aus drei mach eins: Lostag für Rapid in der Champions League

PAOK Saloniki, AZ Alkmaar oder Lokomotiva Zagreb: Das sind die möglichen Gegner von Rapid in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation. Wer nun am 25. oder 26. August in jenem einen Spiel, das über den Aufstieg entscheiden wird, auf Österreichs Vizemeister treffen wird, entscheidet sich am heutigen Montag. Ab 12 Uhr wird in der UEFA-Zentrale in Nyon gelost.

Es steht viel Planungssicherheit auf dem Spiel. Der Aufstieg wäre gleichbedeutend mit dem Erreichen einer Gruppenphase, in schlechteren Fall zumindest jener der Europa League. In dieser gibt es etwa fix eine Startprämie von 2,92 Millionen Euro - Geld, das Rapid wegen der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie gut gebrauchen könnte.