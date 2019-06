Aus 64 Metern: Traumtor von Rooney in der MLS

Mit einem Tor aus 64 Metern hat Fußballprofi Wayne Rooney die Fans von D.C. United begeistert und seinem Klub in der Major League Soccer nach langer Durststrecke wieder einen Sieg beschert. Der ehemalige englische Nationalspieler traf am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington für die Mannschaft aus der US-Hauptstadt in der 10. Minute zum 1:0 (1:0) gegen Orlando City.