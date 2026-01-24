Augsburg wird zum Bayern-Schreck: Erste Niederlage nach 27 Spielen

Am Samstag ist es passiert. Bayern München kann doch noch verlieren. Der FC Augsburg fügte den Bayern in München mit dem 1:2 die erste Niederlage seit dem 2:3 gegen den VfL Bochum am 8. März 2025 zu. Danach waren die Bayern in 27 Ligaspielen ungeschlagen geblieben. Abwehrspieler Hiroki Ito bescherte den Bayern vor 75.000 Zuschauern mit seinem Kopfball in der 23. Minute noch die Führung. In der Schlussphase drehten jedoch Arthur Chaves (75.) und Han-Noah Massengo (81.) das Spiel. Michael Olise scheiterte in letzter Sekunde am Aluminium. Immer wieder dieser FC Augsburg Im April 2014 beendete der FC Augsburg einst die längste Ungeschlagen-Serie der Münchner nach 53 Bundesliga-Partien ohne Niederlage mit einem 1:0. Nun stoppte der FCA den FC Bayern nach 27 ungeschlagenen Ligaspielen bei dessen zweitlängster Serie. Nach Dreiern gegen Wolfsburg (8:1), Köln (3:1), Leipzig (5:1) und Saint-Gilloise (2:0) war es die erste Bayern-Niederlage in diesem Fußball-Jahr.

Der FC Bayern übernahm im spiel schnell die Kontrolle. Allerdings machten es ihnen die Augsburger nicht besonders leicht. Trainer Manuel Baum wollte schließlich vor dem Anpfiff auch nicht von Schadensbegrenzung bei seinem um den Klassenverbleib kämpfenden Verein sprechen, sondern forderte von seiner Mannschaft Mut ein. Und diesen zeigte der FC Augsburg bis zum Abpfiff. Davies erstmals wieder von Beginn Die Bayern kombinierten, doch die Schwaben deckten eng und versuchten, früh zu stören. Das gelang auch ganz gut, bis Ito nach einer Ecke von Michael Olise zur Führung einnickte. Der japanische Verteidiger (für Raphaël Guerreiro) war einer von vier Neuen beim Rekordmeister neben Jonas Urbig (Manuel Neuer), Leon Goretzka (Joshua Kimmich) und Alphonso Davies (Tom Bischof). Davies stand sogar erstmals seit seinem im März erlittenen Kreuzbandriss wieder in der Startelf der Münchner. Diesmal aber ungewohnt als rechter Außenverteidiger.