Auftakt gegen England: Österreichs U19 bei der EM und live im ORF

Das Trainerteam rund um Martin Scherb arbeitete im Trainingslager daran, auch die Engländer (über)fordern zu können: Für deren Dreierkette wurde ein unerwartetes System einstudiert. „Das Wichtigste ist, dass wir nie Angst haben, immer an unseren Plan glauben und weiter mutig spielen“, betont Scherb. Das hat in der Qualifikation perfekt geklappt. Sonst wäre gegen Spanien (2:2) und die Dänen mit Sturm-Angreifer Höjlund (2:0) nicht Platz eins möglich gewesen.

Wer live dabei sein will, muss bis in den Nordosten der Slowakei reisen. Die erste und dritte Partie finden in Banska Bystrica statt, jene gegen Israel in der Kleinstadt Ziar nad Hronom. Untergebracht ist der ÖFB in Vyhne – wo außer Wald nicht viel ist.