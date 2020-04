Aufsteiger WSG Tirol: Die Schwätzer werden getrennt

Mit Ausnahme von Kelvin Yeboah befindet sich bereits die gesamte Mannschaft wieder in Wattens. Der Stürmer aus Ghana hatte die Quarantäne bei seinem berühmten Onkel Anthony in London verbracht und soll am Mittwoch in Tirol eintreffen. Das dafür notwendige medizinische Attest wurde dem Angreifer in England bereits ausgestellt.