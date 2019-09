Aufsteiger WSG Tirol: Der Welpenschutz ist vorbei

Thomas Silberberger ist ein Mann, der bei Interviews stets Klartext spricht. Wenn der Trainer von Liga-Neuling WSG Tirol also erzählt, dass er zuletzt in der Kabine eine "intensivere Ansprache" gehalten hätte, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was seine Spieler zu hören bekommen haben. Eine Lobeshymne dürfte er jedenfalls nicht angestimmt haben, nachdem die Wattener zuletzt gegen Salzburg mit 1:5 unter die Räder gekommen waren.

Mit fünf Punkten aus den ersten sechs Runden liegt der Aufsteiger ein wenig hinter dem Plansoll. Nach dem überraschenden Auftaktcoup gegen die Wiener Austria konnten die Tiroler nicht mehr nachlegen und sehen sich nun vor dem Auswärtsmatch in Mattersburg erstmals mit Druck konfrontiert. "Das ist ein Gegner, den wir hinter uns lassen müssen. Dort dürfen wir nicht verlieren", weiß Thomas Silberberger.