Aufsteiger Wattens lernt das Tivolistadion kennen

Ein bisschen ungewohnt war es dann schon. Für den Trainer genauso wie für die Spieler von Aufsteiger Wattens. Und eine Trainingseinheit auf dem Rasen des Tivolistadions wird wohl auch nicht reichen, um in der neuen Heimstätte in Innsbruck gleich heimisch zu werden. "Das sind ganz andere Dimensionen als bei uns in Wattens. Das Spielfeld wirkt optisch viel größer", meinte Thomas Silberberger, der Trainer der WSG Swarovski Tirol, nach dem Kennenlernen am Mittwoch.

Trainings am Tivoli werden freilich die Ausnahme bleiben. Trainer Silberberger und seine Spieler ziehen es vor, in vertrauter Umgebung in Wattens zu trainieren, wo die WSG auch sämtliche Annehmlichkeiten genießt. "In Wattens steht uns das Stadion zur Verfügung, das ist perfekt", sagt der Coach des Liganeulings, "es wird sowieso immer üblicher, dass die Mannschaften nur ihre Spiele im Stadion bestreiten und dort gar nie trainieren."