Aufregung: Speicherkarte mit Neymar-Interview gestohlen

Einem brasilianischen Fernsehsender wurde angeblich die Aufnahme eines Exklusivinterviews mit Fußballstar Neymar gestohlen. Der brasilianische Profi von Paris Saint-Germain, über dessen mögliche Rückkehr zum FC Barcelona spekuliert wird, habe darin möglicherweise wichtige Informationen über seine Zukunft preisgegeben.

Auto aufgebrochen

Der Kofferraum des Autos des TV-Teams sei aufgebrochen und daraus eine Speicherkarte mit dem Interview gestohlen worden, zitierte das brasilianische Medienportal UOL am Montag einen Reporter des betreffenden Fernsehsenders. Man hoffe, die Aufnahme zurückzubekommen und noch ausstrahlen zu können. Das Interview war den Angaben zufolge am Samstag am Rande einer Veranstaltung des gemeinnützigen Instituto Neymar Jr. im brasilianischen Praia Grande aufgenommen worden.