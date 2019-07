Den Trainingsstart geschwänzt: Paris pfeift auf Neymar

Gelungen ist das freilich nicht. Zwar wurde PSG sowohl 2018 als auch 2019 locker Meister, aber in der Champions League gab es in beiden Saisonen Enttäuschungen. In der ersten Saison mit Neymar gab es im Achtelfinale gegen Real Madrid zwei Niederlagen, in der zweiten scheiterte man ebenfalls schon im Achtelfinale wegen der Auswärtstorregel an Manchester United.

Neymar erzielte zwar in bisher 58 Partien 51 Tore für PSG, aber in jenen Spielen, in denen er da sein hätte sollen, um den Unterschied auszumachen, war er eben nicht zu sehen, auch weil er in drei der vier Achtelfinalpartien verletzt fehlte.

Dass sich Neymar bei Paris Saint-Germain nicht wirklich wohl fühlt, ist seit Längerem ein offenes Geheimnis. Seit Wochen wird deshalb auch schon medial über eine Rückkehr nach Barcelona spekuliert.

In Paris scheint man genug zu haben von den Eskapaden des Brasilianers. „ Neymar kann PSG verlassen, wenn es ein passendes Angebot für alle gibt. Bisher wissen wir nicht, ob und zu welchem Preis irgendjemand ein Angebot abgeben möchte“, meinte der neue Sportdirektor Leonardo.

Neymars Landsmann stellte auch klar, dass man keine Egoisten in der Mannschaft haben will: „Der Klub will sich nur auf Spieler verlassen, die bleiben und etwas bewegen wollen. Ich kenne keinen Verein, der im Laufe der Zeit mit einem Spieler erfolgreich war, der größer als der Klub war. Damit sich ein Verein entwickeln kann, muss er die Kontrolle über alles haben, einschließlich seiner wichtigsten Spieler.“