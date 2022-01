Aufregung in Deutschland: Darum klagt Leipzig gegen die Corona-Regeln

Unverhältnismäßig

Was Leipzig aufregt, ist vor allem die Ungleichheit im Land. In Deutschland entscheidet jedes Bundesland über Maßnahmen. So sind in Bayern beispielsweise wieder 10.000 Fans im Stadion erlaubt, in Sachsen-Anhalt gar 15.000. In einigen Bundesländern dürfen sogar in Innenräumen mehr Menschen zusammenkommen als in der Red-Bull-Arena in Leipzig. „Das ist völlig unverhältnismäßig“, ärgert sich Mintzlaff.

Hoffnung macht Leipzig die Tatsache, dass der Freistaat Sachsen die Kapazitätsbeschränkung genau begründen muss. Eine juristisch wasserfeste Erklärung dürfte auch angesichts der Lockerungen in anderen Bundesländern schwierig werden.